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Военнослужащий подозревается в изнасиловании малолетней школьницы в Ривном, - Нацполиция

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Военнослужащий подозревается в изнасиловании малолетней школьницы в Ривном, - Нацполиция
21-летний житель областного центра находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в изнасиловании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полицию поступило сообщение от заместителя директора одной из ривненских школ. Ученица рассказала, что вблизи заведения ее изнасиловал неизвестный мужчина.

В результате проведенных оперативных розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Ривненского отдела полиции совместно с коллегами из областного управления установили личность мужчины, который может быть причастен к совершенному преступлению. Злоумышленника задержали на одной из улиц областного центра.

Известно, что он и раньше попадал в поле зрения правоохранителей: привлекался к административной ответственности за незаконное хранение наркотических веществ, а также в отношении него продолжается досудебное расследование по аналогичному факту - статьей 309 УК.

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. В соответствии с медицинским освидетельствования он был трезв, однако у него также отобрали биологические образцы.

По факту изнасилования лица, не достигшего 14-ти лет, следователи начали досудебное расследование по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет. Следственные действия продолжаются.

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    21-год. Военнослужащий.
    Нужно бы уточнять что за военнослужащий. Вряд ли участник АТО.
    Рыговско-шариевская вата ухватиться за "военнослужащего" и начнет раздувать истерию, поливая воевавших.
  • Yuriy Smith
    Известно, что он и раньше попадал в поле зрения правоохранителей: привлекался к административной ответственности за незаконное хранение наркотических веществ, а также в отношении него продолжается досудебное расследование по аналогичному факту - статьей 309 УК. Источник: https://censor.net/ru/n3230308\\\\\\\\

    Ну и каким боком он военнослужащий то? И тем более - привлекали? - пойдука, послужу ка, да?
  • Yuriy Smith
    то написали бы.
    я вот за шо - че подсудимого приняли в ВСУ то?
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