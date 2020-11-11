Военнослужащий подозревается в изнасиловании малолетней школьницы в Ривном, - Нацполиция
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В полицию поступило сообщение от заместителя директора одной из ривненских школ. Ученица рассказала, что вблизи заведения ее изнасиловал неизвестный мужчина.
В результате проведенных оперативных розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Ривненского отдела полиции совместно с коллегами из областного управления установили личность мужчины, который может быть причастен к совершенному преступлению. Злоумышленника задержали на одной из улиц областного центра.
Известно, что он и раньше попадал в поле зрения правоохранителей: привлекался к административной ответственности за незаконное хранение наркотических веществ, а также в отношении него продолжается досудебное расследование по аналогичному факту - статьей 309 УК.
Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. В соответствии с медицинским освидетельствования он был трезв, однако у него также отобрали биологические образцы.
По факту изнасилования лица, не достигшего 14-ти лет, следователи начали досудебное расследование по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет. Следственные действия продолжаются.