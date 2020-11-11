BMW выпустила для автовладельцев из РФ карту, где Крым обозначила российским

У владельцев автомобилей BMW, продающихся в России, появилась возможность установить навигационную карту, на которой оккупированный Крым показан частью России. В базовой версии Крым обозначен украинской территорией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на русскую службу "Би-би-си".

Если раньше файл назывался Road Map Europe EVO 2020-2, то в новой версии он стал называться для одних владельцев Road Map Europe EVO 2020-3, а для других Road Map Russia EVO 2020-3.

"BMW Group ведет постоянную работу по обновлению картографических данных навигационных систем, в том числе с учетом законодательства страны/региона, где автомобиль приобретается или эксплуатируется. Однако есть возможность изменить настройки, заданные по умолчанию, если клиент пожелает эксплуатировать автомобиль в другой юрисдикции", - сообщила изданию компания.

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В то же время, после оккупации Крыма принадлежность полуострова изменилась на картах других автопроизводителей. Например, при использовании карты в России навигатор Nissan показывает Крым российским, а в других странах - украинским.

Volkswagen сообщил Би-би-си, что карты компании также могут различаться в зависимости от страны. "Однако это не позволяет делать какие-либо выводы о позиции Volkswagen по отношению к международным и территориальным границам", - говорится в ответе компании на запрос Би-би-си.

Mitsubishi в РФ использует на бортовом компьютере "Яндекс.Навигатор", где Крым указан российским с 2014 года. "Вопросы по территориальной принадлежности отдельных регионов/ее изменению, как и любые другие специфические вопросы, корректно адресовать компании, которая разработала, поддерживает и обновляет данный продукт, то есть компании "Яндекс", - отмечает пресс-служба.

"Яндекс" изменил территориальную принадлежность Крыма в конце марта 2014 года, вскоре после "референдума". Изменения коснулись доменов .ru и .com, на картах которых Крым обозначен как часть России. Карты на домене .ua и сейчас показывают Крым как часть Украины, хотя "Яндекс" заблокирован на территории Украины с мая 2017 года.

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Территориальная принадлежность Крыма изменилась также на картах Google. Как пишет издание, пользователи с российскими IP видят Крым российским, а все остальные - украинским.

"Мы прилагаем все усилия для объективного изображения спорных регионов, и там, где у нас есть локальные версии Google карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ", - отмечала тогда пресс-служба поисковика.

На аналогичные изменения пошла также компания Apple. В ноябре 2019 года стало известно, что в сервисах Apple российские пользователи будут видеть российский Крым.

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