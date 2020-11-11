Больше всего жалоб в контакт-центр по противодействию COVID-19 поступает на работу семейных врачей, - Минздрав

Наибольшее количество жалоб (37%), поступающих в контакт-центр Минздрава по противодействию COVID-19, касаются работы семейных врачей, сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Темы звонков, по которым оставляли обращения (жалобы или вопросы, которые требуют дополнительного решения) – работа семейных врачей (37%), предоставление услуг медучреждениями (25%), работа лабораторий (11%), работа поликлиник, амбулаторий (7%), жалобы на невозможность сдать ПЦР-тест (4%)", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Кучера, больше всего таких обращений зарегистрировано в Киевской (22%), Днепропетровской (9%), Харьковской (7%), Черкасской (6%) областях и Киеве (9%). Своевременно и качественно обрабатывают обращения граждан Волынская, Черкасская, Одесская, Черниговская, Житомирская, Хмельницкая, Винницкая, Ивано-Франковская, Херсонская и Николаевская области.

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Замминистра отметил, что с начала работы контакт-центр принял около 27 тыс. звонков, из них 7,631 тыс. звонков были обработаны в автоматическом режиме.

"19,188 тыс. звонков направили на операторов, из них 15,945 тыс. звонков приняли и обработали вовремя, 3,243 тыс. звонков были во время нагрузки и операторы им перезвонили. 50% звонков касаются диагностики, около 9% вопросов - амбулаторного лечения, 6% - бесплатных и платных тестирований, 5,7% - порядка прохождения самоизоляции и 3,6% - подписания деклараций", - уточнил Кучер.