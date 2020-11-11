Мэр Харькова Кернес вернется домой до старта работы новоизбранного горсовета, - спикер горсовета

Спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко заявил, что мэр города Геннадий Кернес продолжает лечение от коронавируса COVID-19 в немецкой клинике "Шарите" и планирует вернуться домой до старта работы новоизбранного горсовета - в декабре.

Об этом Сидоренко рассказал телеканалу "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что спикер горсовета отреагировали с юмором на открытие уголовного дела по факту исчезновения Кернеса.

"Юмор приходит постепенно. Ведь когда его похоронили впервые - было не до шуток. А когда это уже пятый или шестой раз происходит, то иначе как с юмором относиться к этому невозможно. До первой сессии, которая состоится не позднее середины декабря, он должен быть здесь", - пояснил Юрий Сидоренко.

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Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвержден был COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу Харькова.

16 сентября издание ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом. Вечером того же дня самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.

В берлинскую клинику "Шарите" Кернеса доставили в тяжелом состоянии. Но уже через 3 дня после госпитализации горсовет Харькова сообщил, что у врачей нет опасений за жизнь мэра.

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2 октября Харьковский горсовет выпустил заявление, в котором опроверг слухи о смерти Кернеса. В этот же день стало известно, что политик получил отрицательный результат теста на COVID-19.

9 ноября полиция открыла уголовное производство по факту исчезновения городского головы Харькова, но на следующий день закрыла, "потому что местонахождение его известно".