Ермак ведет в Раде переговоры по отставке Венедиктовой с поста Генпрокурора, - Бутусов

Глава Офиса Президента Андрей Ермак ведет переговоры в парламенте за отставку Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Сейчас на время коронавируса процесс приостановлен, но, очевидно, после выздоровления, Ермак приложит все усилия, чтобы вынести вопрос на голосование в зал.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Вероятность увольнения Венедиктовой по инициативе Банковой, конечно, высокая. Ермак не действует без поддержки Зеленского, так что "слуги" дадут много голосов. А добрать среди депутатских групп и фракций недостающее тоже можно без проблем - это значит получить возможность позакрывать разные неудобные уголовные дела, под такое всегда найдутся желающие. Кто будет выдвинут в новые Генпрокуроры пока не озвучивается, но от какой группы влияния будет кандидат уже ясно.

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Ермак действует совместно со своим ближайшим сейчас соратником Андреем Портновым, который сумел назначить своего протеже Олега Татарова на должность замглавы ОП по правоохранительным органам. Также Ермак и Портнов пролоббировали у Зеленского назначение на должность и.о. главы Государственного бюро расследований Алексея Сухачева, и увольнение из ГБР человека Венедиктовой - замглавы ГБР Бабикова. А теперь они намерены прибрать к рукам и должность Генпрокурора. Ермак и Портнов потерпели поражение, попытавшись быстро назначить своего прокурора САП и уволить директора НАБУ, и сейчас рассчитывают получить контроль за антикоррупционными органами, а также за деятельностью МВД, получив в свои руки ГПУ.

Все это еще раз показывает насколько хаотичное представление у президента Зеленского о правоохранительной деятельности. Да, в общем, президент в своем послании Верховной Раде честно сказал, что не понимает, почему не дают результат его правоохранители. Зеленский меняет новые лица на должностях, при этом ответственности за обещанные посадки коррупционеров и предшественников все меньше, силовая вертикаль государства все слабее и слабее. По какой причине назначили Рябошапку, какие задачи ему поставили, почему уволили? Президент не огласил. Почему назначили Венедиктову, какие задачи, почему собирают голоса за увольнение? Президент не огласил. Зеленский создает атмосферу в своем окружении постоянной войны всех против всех, постоянных интриг, где нет рациональной логики, нет последовательности, где нож в спину могут вставить любому. Самое важное в системе Зеленского - не то как ты работаешь, а как часто ты можешь нашептывать президенту на ухо. Вместо публичной политики, политики принципов и правил, Зеленский все глубже погружается в дворцовые интриги, и погружает власть в коалиции, заговоры и кулуарные договоренности, упуская ее тем самым из своих рук", - рассказал Бутусов.