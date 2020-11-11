В стационарах Киева сегодня лечатся 2038 больных COVID-19, из которых 697 пациентов - тяжелые, - Кличко

Количество киевлян, которые нуждаются в госпитализации, не уменьшается. Сегодня в стационарах медучреждений города лечатся 2038 больных COVID-19, из них 31 ребенок.