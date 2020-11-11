Работник почты в Пенсильвании отказался от заявлений о фальсификации бюллетеней, на которые ссылался Трамп, - WP
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post, он заявлял, что руководитель почтового отделения в Эри приказывал работникам почты проводить бюллетени, отправленные после дня выборов, задним числом.
Основываясь на этих утверждениях, республиканцы призвали генеральную прокуратуру начать федеральное расследование фальсификации результатов выборов в Пенсильвании, которая является одним из ключевых штатов для определения победителя президентских выборов в США.
Впрочем, в понедельник Хопкинс подписал письменные показания, в которых отказался от своих обвинений. Впоследствии демократы из комитета по надзору Палаты представителей написали, что свидетель полностью отказался от своих утверждений.
Вместе с тем позже Хопкинс опубликовал видео, в котором отрицает, что отказался от своих заявлений. Получить комментарий от Хопкинса журналистам пока не удалось.
Напомним, 7 ноября ряд американских СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые голоса для избрания президентом США. Байден уже сделал первое заявление.
Новоизбранного президента поздравляют лидеры государств, в частности президент Украины Владимир Зеленский.
Голосование в США состоялось 3 ноября, многие избиратели голосовали по почте.