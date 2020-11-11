Работник почты в Пенсильвании отказался от заявлений о фальсификации бюллетеней, на которые ссылался Трамп, - WP

Призывы действующего президента США Дональда Трампа к пересчету голосов в Пенсильвании сформированы на сообщении работника почтового отделения в городе Эри в штате Пенсильвания Ричарда Хопкинса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post, он заявлял, что руководитель почтового отделения в Эри приказывал работникам почты проводить бюллетени, отправленные после дня выборов, задним числом.

Основываясь на этих утверждениях, республиканцы призвали генеральную прокуратуру начать федеральное расследование фальсификации результатов выборов в Пенсильвании, которая является одним из ключевых штатов для определения победителя президентских выборов в США.

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Впрочем, в понедельник Хопкинс подписал письменные показания, в которых отказался от своих обвинений. Впоследствии демократы из комитета по надзору Палаты представителей написали, что свидетель полностью отказался от своих утверждений.

Вместе с тем позже Хопкинс опубликовал видео, в котором отрицает, что отказался от своих заявлений. Получить комментарий от Хопкинса журналистам пока не удалось.

Напомним, 7 ноября ряд американских СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые голоса для избрания президентом США. Байден уже сделал первое заявление.

Новоизбранного президента поздравляют лидеры государств, в частности президент Украины Владимир Зеленский.

Голосование в США состоялось 3 ноября, многие избиратели голосовали по почте.

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