Оккупанты на Донбассе не пропускают людей через КПВВ даже несмотря на то, что все пункты пропуска начали работу, - Госпогранслужба

Российско-оккупационные войска не пропускают людей через контрольные пункты въезда/выезда на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

По состоянию на 10.00 сотрудники Госпогранслужбы Украины оформили:

в КПВВ "Станица Луганская" на вход с временно оккупированной территории Украины - 131 человека, на выход - 66 человек;

в КПВВ "Новотроицкое" - на выезд в ВОТ оформлены 5 граждан и 5 транспортных средств.

А в КПВВ "Золотое" - 1 человек и в КПВВ "Счастье" - 1 человек, которые отправились в направлении временно оккупированной территории, были возвращены представителями оккупационной власти.

В КПВВ "Гнутово", "Марьинка" и "Майорское" граждане для пересечения линии разграничения не прибывали.

Напомним, 10 ноября Украина возобновила пропуск на всех семи КПВВ на Донбассе, несмотря на отказ наемников РФ открыть пункты со своей стороны.

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