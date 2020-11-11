Из-за пандемии COVID-19 в Германии были отменены почти миллион пассажирских авиарейсов
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщает Европейская организация по безопасности полетов Eurocontrol во вторник, 10 ноября.
Больше всего от локдаунов в Германии и в других странах мира потерпел аэропорт Берлин-Тегель, у которого самый высокий показатель снижения пассажиропотока - 83%. В аэропорту Франкфурта-на-Майне за это время, по данным Eurocontrol, было на 62% самолетов меньше, чем обычно в этот период.
Что касается авиакомпаний, то сейчас лидерство в перелетах держит Lufthansa, которая на прошлой неделе имела в среднем в Германии 383 взлетов и посадок в день. Между тем это составляет лишь 68% показателей, которые были у авиакомпании в эту же календарную неделю в 2019 г.. В то же время самолеты немецкой почты DHL за предыдущую неделю в среднем осуществляли 115 взлетов и посадок ежедневно в Германии, что составляло на 14 % больше полетов в целом по сравнению с таким же периодом прошлого года.
Как сообщалось, 6 ноября правительство Германии объявило, что планирует поддержать финансово авиационную отрасль, которая в этом году существенно пострадала от введенных из-за пандемии COVID-19 локдаунов и сокращения количества авиаперевозок. Предоставление финансовой помощи аэропортам в размере один миллиард евро должны до конца этого года обсудить федеральное правительство и правительства федеральных земель.