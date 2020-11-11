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Корниенко о задержании на Закарпатье главы ОТГ от "Слуги народа" Попелича: партия ожидает справедливого приговора

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Корниенко о задержании на Закарпатье главы ОТГ от "Слуги народа" Попелича: партия ожидает справедливого приговора
Глава политической силы "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что партия ожидает справедливого расследования и приговора по делу подозреваемого в получении взятки новоизбранного главы Воловецкой объединенной территориальной громады в Закарпатской области Михаила Попелича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение партии в Telegram.

"Независимо от партийной принадлежности, взяточники и те, кто разворовывает бюджеты, должны быть строго наказаны. Мы не разделяем чиновников на "своих" и "чужих". "Слуга народа" полностью поддерживает справедливое расследование дела и вместе со всем обществом ожидает справедливых приговоров за возможную коррупцию и взяточничество", - сказал Корниенко.

Корниенко отметил, что даже тщательный отбор кандидатов не гарантирует их стопроцентной добропорядочности.

"Однако никто не имеет "иммунитета" от преследований за коррупцию и другие преступления. Все должны быть равны перед законом. Этот принцип мы с командой президента Зеленского отстаиваем с первых дней работы. Именно поэтому уверены в неотвратимости наказания для всех, кто попытается наживаться на бюджетных ресурсах", - отметили в партии.


Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ОП отреагировали на задержание в Закарпатье главы ОТГ от "Слуги народа": Взяточники должны понести наказание несмотря на партийную принадлежность

Как сообщалось, на Закарпатье СБУ задержала избранного от партии "Слуга народа" главу Воловецкой ОТГ Михаила Попелича, которого подозревают в вымогательстве взятки.

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Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    депутат Юрченко "из СИЗО" не даст соврать Корниенко о задержании на Закарпатье главы ОТГ от "Слуги народа" Попелича: партия ожидает справедливого приговора - Цензор.НЕТ 6912
  • Вася Шевченко f77d76ba
    трындежь...
  • Алла Новосад 5b57f84f
    По своєму Юрченку партія вже не очікує справедливого вироку.
    До виборів браслетик наділи, зразу після виборів зняли.
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