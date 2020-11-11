Рейтинг Зеленского за полгода упал с 40,9% до 33,3%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Если бы президентские выборы проходили в середине октября 2020 года, в первом туре больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. Действующего президента поддерживают 25,3% среди всех опрошенных и 33,3% среди тех, кто определился, за кого будет голосовать.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

По данным опроса, планируют проголосовать за:

Владимира Зеленского - 33,3%

Петра Порошенко - 17,3%,

Юлию Тимошенко - 11,1%,

Юрия Бойко - 10,5%,

Игоря Смешко - 9,5%,

Виктора Медведчука - 8,8%,

Олега Ляшко - 4,6%,

Киру Рудик - 0,4%.

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Еще 4,4% проголосуют за другого кандидата.

Если сравнивать с данными опроса КМИС за апрель 2020 года, то рейтинг Зеленского упал с 40,9% до 33,3%. У всех остальных кандидатов рейтинг вырос.







Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии в течение октября-ноября 2020 года. Полевой этап длился с 17 по 24 октября. Опрос проводился методом CATI. Всего было опрошено 1502 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%. После обработки результатов, в течение 5-8 ноября респондентов повторно опрашивали, чтобы поставили несколько дополнительных вопросов. Всего повторно согласились на интервью 1083 респондента.