Суд отказал ГБР в заочном аресте беглого экс-судьи Киреева, приговорившего Тимошенко к 7 годам лишения свободы

Печерский районный суд Киева отказал Государственному бюро расследований в заочном аресте экс-судьи Родиона Киреева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Сообщается, что данное решение было принято на основании вывода Конституционного Суда о том, что статья Уголовного кодекса об ответственности за неправосудные решения не соответствует Конституции.

Отметим, Киреев вел дело Тимошенко в 2011 году относительно превышения служебных полномочий во время подписания в 2009 году газовых соглашений с Россией. 11 октября этого же года он приговорил Тимошенко к семи годам лишения свободы.

В апреле 2014 года Верховный суд Украины закрыл газовое дело Тимошенко из-за отсутствия состава преступления. Кирееву же в 2014 году заочно были предъявлены подозрения в вынесении заведомо неправосудного решения об аресте бывшего премьера Юлии Тимошенко в 2011 году и нарушении ее права на защиту.

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Напомним также, что в июле 2014 года Министерство внутренних дел объявило в розыск судью Печерского районного суда Киева Родиона Киреева. Высший совет юстиции одобрил увольнение Киреева за нарушение присяги.

В январе 2016 года Президент Петр Порошенко уволил Киреева. 19 сентября 2017 года Апелляционный суд Киева разрешил задержать Киреева.