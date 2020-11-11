Одному из главарей террористов так называемой "МГБ ДНР" заочно сообщено о подозрении, - СБУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, местный житель в 2014 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Главари группировок оккупантов назначили его так называемым "заместителем начальника управления МГБ ДНР".
Сотрудники СБУ задокументировали, что, находясь на "должности", злоумышленник давал указания о незаконных задержаниях и заключениях украинских граждан. Также он участвовал в допросах пленных и пытках над ними.
Сейчас фигурант скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса.
Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.