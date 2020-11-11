Сотрудница столичного банка похитила у клиентов 12,3 млн грн, - прокуратура

В Киеве разоблачили замдиректора регионального отделения банка, которая в течение двух лет присваивала средства по депозитным договорам на общую сумму 12,3 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Так, Киевской местной прокуратурой № 10 направлен в Шевченковский районный суд г. Киева обвинительный акт в отношении бывшего заместителя директора регионального отделения банка по факту завладения средствами вкладчиков в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.

Согласно материалам следствия, в течение 2013-2014 годов заместитель директора регионального отделения банка с целью создания впечатления перед клиентами действия правомочности по депозитным вкладам предоставляла вкладчикам заведомо поддельные документы, подтверждающие принадлежность передачи банку средств по депозитным договорам.

В дальнейшем полученные от клиентов средства обвиняемая не учитывала должным образом, а присваивала и использовала их по своему усмотрению.

Таким образом незаконными действиями заместителя директора регионального отделения банка причинен ущерб клиентам банка на общую сумму 12,3 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разоблачена масштабная схема присвоения бюджетных средств при ремонте больниц и школ на Луганщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

По результатам предварительного расследования бывшей сотруднице банка предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.