Введение карантина выходного дня может негативно повлиять на явку во втором туре местных выборов, - КИУ

В Комитете избирателей Украины опасаются, что введение в Украине жестких карантинных мер по выходным дням значительно уменьшит явку избирателей во втором туре местных выборов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава КИУ Алексей Кошель.

"Существует очень большая вероятность того, что введение карантина выходного дня может сказаться на ходе голосования, в частности, это может повлечь снижение или даже обвал явки во время проведения выборов", - отметил Кошель.

Глава КИУ призвал министра здравоохранения Максима Степанова, главного санитарного врача Виктора Ляшко максимально акцентировать внимание на факторах безопасности для избирателей.

"То есть сейчас в своих сообщениях для медиа они говорят в основном о рисках для бизнеса… Чрезвычайно важно донести до избирателей информацию, что поход на избирательный участок мало чем отличается в плане безопасности от похода в супермаркет. Надо сообщить избирателям, что 15 ноября будут соблюдены меры безопасности – социальная дистанция, масочный режим, температурный режим. И мы также призываем избирателей взять с собой авторучки, чтобы уменьшить количество контакта", - добавил Кошель.

По словам главы КИУ, это необходимо сделать, чтобы не допустить уменьшения или обвала явки.

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