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Рейтинг "слуг народа" впервые упал ниже ОПЗЖ и "Европейской Солидарности", - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

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Рейтинг "слуг народа" впервые упал ниже ОПЗЖ и "Европейской Солидарности", - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Если бы парламентские выборы проходили в начале ноября 2020 года, в парламент попали бы шесть партий. Самые высокие шансы преодолеть 5%-й барьер имеют "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Батькивщина", "Сила и честь" и Радикальная партия.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

По данным опроса, среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, поддержка партий составляет:

  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 22,1%,
  • "Европейская солидарность" - 19,3%,
  • "Слуга народа" - 18,7%
  • "Батькивщина" - 9,3%
  • "Сила и честь" - 6,6%
  • Радикальная партия - 5,4%.

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Если сравнивать с данными опроса КМИС за апрель 2020 года, то рейтинги ОПЗЖ и "ЕС" выросли с 15.8% до 22,1% и с 13.5% до 19,3% соответственно, а рейтинги "СН" и "Батькивщины" упали с 29.9% до 18,7% и с 11.6% до 9,3% соответственно. Также незначительно упал рейтинг "Силы и честь" с 6,9% до 6,6%, а Радикальной партии вырос с 4,9% до 5,4%.

Рейтинг слуг народа впервые упал ниже ОПЗЖ и Европейской Солидарности, - опрос КМИС 01
Рейтинг слуг народа впервые упал ниже ОПЗЖ и Европейской Солидарности, - опрос КМИС 02
Рейтинг слуг народа впервые упал ниже ОПЗЖ и Европейской Солидарности, - опрос КМИС 03
Рейтинг слуг народа впервые упал ниже ОПЗЖ и Европейской Солидарности, - опрос КМИС 04
Рейтинг слуг народа впервые упал ниже ОПЗЖ и Европейской Солидарности, - опрос КМИС 05

Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии в течение октября-ноября 2020 года. Полевой этап длился с 17 по 24 октября. Опрос проводился методом CATI. Всего было опрошено 1502 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%. После обработки результатов, в течение 5-8 ноября респондентов повторно опрашивали, чтобы поставили несколько дополнительных вопросов. Всего повторно согласились на интервью 1083 респондента.

Топ комментарии

  • Mykola Vovk
    Просто скоро в рейтингах появятся комуняки и единососы
  • Rino Onix
    Голосуют не за людей с ОПЗЖ, там реально одни ушлепки, а голосуют за Рашу, и им всё равно кто там в партии.
  • Andriy Kalnyshevsky
    ага) не хватает "перемоги пальчевського" Рейтинг партий: ОПЗЖ - 22,1%, "ЕС" - 19,3%, "СН" - 18,7%, "Батькивщина" - 9,3%, "Сила и честь" - 6,6%, Радикальная партия - 5,4%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 9297
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