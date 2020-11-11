Подозреваемый в организации убийства херсонского бизнесмена Пащенко задержан в Днепре

Правоохранители под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры задержали в г. Днепр мужчину, которому ранее заочно сообщалось о подозрении в организации и подготовке убийства херсонского бизнесмена Игоря Пащенко в 2018 году.