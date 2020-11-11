По итогам аудита "Нафтогаза" СБУ сейчас проводит расследование, - Шмыгаль

Служба безопасности Украины проводит расследование по итогам аудита Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", проведенного Государственной аудиторской службы, по завершении которого будут обнародованы результаты.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом в эфире "Украина 24" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Действительно был проведен аудит. Есть результаты Государственной аудиторской службы. Результаты негативные. Часть мы видели уже в средства массовой информации, но там были представлены некорректные материалы. По итогам аудита СБУ сейчас проводит соответствующее расследование, результаты будут обнародованы", - сказал глава правительства.

Премьер отметил, что за негативные результаты в финансовой отчетности госкомпаний ответственность понесут правление, руководители и, в частности, наблюдательные советы.

"Ответственность несет правление, руководители. Все это прописано в уставах. И всех людей, которые условно могут быть виноватыми в каких-то нарушениях, легко определить и указать на их ответственность. И они не могут сказать: "Нам позвонили из Кабмина, это политически необходимое решение". Эти предприятия являются самостоятельными субъектами экономической активности", - подчеркнул Шмыгаль.

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