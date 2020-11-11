По итогам аудита "Нафтогаза" СБУ сейчас проводит расследование, - Шмыгаль
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом в эфире "Украина 24" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Действительно был проведен аудит. Есть результаты Государственной аудиторской службы. Результаты негативные. Часть мы видели уже в средства массовой информации, но там были представлены некорректные материалы. По итогам аудита СБУ сейчас проводит соответствующее расследование, результаты будут обнародованы", - сказал глава правительства.
Премьер отметил, что за негативные результаты в финансовой отчетности госкомпаний ответственность понесут правление, руководители и, в частности, наблюдательные советы.
"Ответственность несет правление, руководители. Все это прописано в уставах. И всех людей, которые условно могут быть виноватыми в каких-то нарушениях, легко определить и указать на их ответственность. И они не могут сказать: "Нам позвонили из Кабмина, это политически необходимое решение". Эти предприятия являются самостоятельными субъектами экономической активности", - подчеркнул Шмыгаль.