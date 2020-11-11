Украинцы с начала года более 25 тысяч раз пожаловались на интернет-мошенничество, - киберполиция

С начала года в киберполицию поступило более 25 тысяч обращений об интернет-мошенничестве. Наиболее распространенными видами мошенничества в виртуальном пространстве является продажа несуществующих товаров, а также фишинговые онлайн-магазины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента киберполиции, сообщения о мошеннических действиях в интернете составляют 80% от всех обращений граждан

"Всего с начала этого года киберполиции зарегистрировала более 32 тысячи обращений граждан. Чаще всего воры обманывают граждан, продавая несуществующие товары на площадках объявлений или в соцсетях. Как правило, в таких случаях главное условие покупки - полная предоплата за товар. Еще одна распространенная схема мошенников - создание фишинговых ресурсов, которые внешне похожи на популярные интернет-магазины. Оплачивая на таких сайтах, покупатель не только остается без желаемого товара, но и "передает" данные банковской карточки аферисту", - говорится в сообщении.

В киберполиции советуют использовать проверенные ресурсы, не передавать никому данные своей банковской карты, всегда использовать наложенный платеж.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Злоумышленники с помощью компьютерного вируса завладели недвижимостью в Киеве, - Киберполиция

Проверить номер телефона, банковскую карточку и ссылки на сомнительный сайт можно на странице киберполиции в разделе "Стоп фрауд".