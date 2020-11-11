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ОП планирует назначить главой Одесской ОГА человека Кауфмана Гриневецкого, - "слуга народа" Дубинский

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ОП планирует назначить главой Одесской ОГА человека Кауфмана Гриневецкого, - "слуга народа" Дубинский
Офис президента направил в Кабмин на формальное согласование на должность губернатора Одесской области Сергея Гриневецкого.

Об этом сообщил нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Гриневецкий близок к одесскому бизнесмену Кауфману, который также стоит за табачной монополией "Тедис".

"Как вы помните, недавно Антимонопольный комитет отпустил 3.5 млрд гривен штрафа "Тедис" и слил Кауфману все суды. Вот такой вот вырисовывается "одесский союз"", - отмечает нардеп.

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ОП планирует назначить главой Одесской ОГА человека Кауфмана Гриневецкого, - слуга народа Дубинский 01

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Топ комментарии

  • Oljik
    Одні етнічні українці: Кауфман, Гриневецький, Дубінський......
  • Andriy Kalnyshevsky
    О) уже и "собачий рот" в аппазиции к ОП ОП планирует назначить главой Одесской ОГА человека Кауфмана Гриневецкого, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 8600
  • Alex Lodje
    Новое лицо - никогда не был главой Одесской ОГА и вот опять.
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