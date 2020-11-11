Песков о введении российских миротворцев на Донбасс: Не хотелось бы прибегать к такому инструменту

Москва выступает против ведения военных действий и того, чтобы где-то приходилось прибегать к введению миротворцев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Взгляд", об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Москва не хотела бы, чтобы где-то велись боевые действия, чтобы приходилось прибегать к такому инструменту (как введение миротворцев), вот чего хотела бы Москва", – передает РИА "Новости" ответ Пескова на вопрос журналистов, хотела бы Москва при каких-то условиях ввести миротворцев на Донбасс, как это произошло в Карабахе..

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил о том, что Киев изучает возможность приглашения миротворцев ОБСЕ на оккупированные Россией территории Донбасса.

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Напомним, в сентябре 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает ввод на Донбасс международной миротворческой миссии.