ВАКС приговорил депутата Полтавского облсовета Прядко и замначальника областного КП Гнездова к 4,5 годам тюрьмы

Высший антикоррупционный суд объявил обвинительный приговор депутату Полтавского областного совета и заместителю начальника одного из отделов Полтавского областного коммунального предприятия "Полтавафарм".

Об этом сообщает пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в мае 2017 года депутата областного совета и заместителя начальника одного из отделов Полтавского областного коммунального предприятия "Полтавафарм" разоблачили в предоставлении 35 тыс. гривен неправомерной выгоды заместителю начальника отдела оперативных разработок и организации агентурно-оперативной работы ГУ Нацполиции в Полтавской области. За данное "вознаграждение" депутат, который на тот момент также был исполняющим обязанности директора ПОКП "Полтавафарм", и заместитель начальника пытались ускорить проведение обследований и предоставление специальных разрешений на использование объектов коммунального предприятия для работ, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Рассмотрев материалы дела и заслушав доводы сторон, коллегия судей ВАКС поддержала позицию прокурора САП и признала указанных лиц виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Приговором суда депутата и служащего коммунального предприятия приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, приговором суда конфискованы в доход государства 35 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если не будут внесены апелляционной жалобы.

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По информации Transparency International, речь идет о депутате Валерии Прядко и бывшем заместителе начальника одного из отделов КП "Полтавафарм" Руслане Гнездове.