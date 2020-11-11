В Минздраве готовы подать заявку в ВОЗ, чтобы они прислали медиков на помощь, - Ляшко

Министерство здравоохранения планирует просить медиков у Всемирной организации здравоохранения для экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Українському радіо, передает Цензор.НЕТ.

"Всемирная организация здравоохранения как координатор принимает заявки о том, кому нужны медицинские работники. Мы сейчас говорим, что мы готовы рассматривать и сотрудничать с ними по экстренной медицинской помощи. Поскольку экстренная медицинская помощь - это тот этап, когда люди нуждаются в неотложной помощи" - сказал Ляшко.

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По его словам, речь идет не только о "ковидных" больных, но и о других.

"Когда увеличивается количество вызовов на экстренную медицинскую помощь относительно ковида, то увеличивается время приезда этой бригады, которая задействована сегодня на ковид, к другой патологии, где надо также неотложная помощь", - пояснил главный санитарный врач.