В Днепре от COVID-19 умер заведующий реанимацией новорожденных Павленко

В Днепре от коронавирусной инфекции умер заведующий реанимацией новорожденных Борис Павленко.

Об этом в Facebook сообщил главный врач областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.

"Он спасал людей от COVID-19, и смертельный вирус не простил ему… Вчера остановилось сердце Врача. От нас ушел друг и коллега. Заведующий реанимацией новорожденных Борис Павленко. Он был из тех, кого любили все. Надежный, спокойный, немногословный. Уверенный в каждом своем действии. Многие годы на нем была высочайшая ответственность – за жизнь новорожденных малышей. Тот случай, когда "невосполнимая утрата" – не пафосные слова, а искреннее выражение наших чувств. Поверить невозможно. Светлая память", - отметил Рыженко.

Прощание с Борисом Павленко состоится завтра, 12 ноября.

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