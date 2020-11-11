"При Зеленском Украина откатилась на восемь лет назад", - экс-глава ГНС Верланов

Политический климат в Украине резко изменился после шести лет несовершенного прогресса после Революции Достоинства 2014 года. За последние месяцы страна сошла с пути реформ и вернула немало худших практик токсичного прошлого.

Теперь ситуация грозит скатиться в нечто вроде коррупционного хаоса. Об этом в колонке для Atlantic Council пишет экс-глава ГНС Украины Сергей Верланов.

"В течение последних шести лет тысячи молодых украинцев приостановили карьеру ради возможности изменить свою страну - шанс, который выпадает раз в жизни. Некоторые заняли государственные должности сразу после Революции Достоинства. Другие сделали это во время более поздних правительств Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука. К сожалению, этот период идеализма и оптимизма закончился. На их место пришли чиновники с совершенно другим набором ценностей. Большинство сторонников реформ и либеральных, прозападных взглядов полностью вытеснены из госсектора. Некоторых теперь незаконно преследуют спецслужбы", - отмечает автор колонки.

По его мнению, в стране все было сделано для того, чтобы отбить охоту у лучших талантов страны участвовать в органах управления. В частности, в список факторов сдерживания относятся намеренно неконкурентоспособны зарплаты, сфабрикованные уголовные дела и нападения со стороны подконтрольных олигархам украинских мейнстримных СМИ.

"Чуть больше года назад президент Зеленский имел уникальный шанс кардинально изменить страну. Его беспрецедентная победа на президентских выборах в апреле 2019 году в Украине вместе с не менее впечатляющим триумфом партии "Слуга народа" на парламентских выборах через три месяца предоставили замечательную возможность осуществить программу смелых и вполне возможно болезненных реформ. Но Украина двинулась в совершенно другом направлении. Президент, который баллотировался с размытой, но в целом реформистской программой, уничтожил большинство скромных успехов, которые были сделаны до него. За последние восемь месяцев Украина откатилась на восемь лет назад", - отмечает Сергей Верланов.

Автор уверен, что решающую роль в такой трансформации сыграли олигархи. Их почти полный контроль над украинским СМИ позволил маргинализировать и дискредитировать демократические силы, а влияние на государственную службу, правоохранительные органы, бизнес и судебную власть позволил им саботировать, блокировать, подавлять и, наконец, сворачивать реформу за реформой.

"Изменения, произошедшие в Украине в течение первых восемнадцати месяцев президентства Зеленского, имеют мало общего с теми идеалами, которые, по утверждениям президента, он олицетворял во время предвыборной кампании. Этот разрыв между обещаниями и политики - рецепт нестабильности и беспорядков. Однако возвращение к массовым протестам дает мало шансов достичь желаемого результата, если окончательно не решить основные проблемы, стоящие перед Украиной", - уверен автор.

Сергей Верланов подчеркнул: пока страна будет продолжать играть по правилам олигархической системы, Украина будет обречена ходить по кругу.

"Последние события не оставляют сомнений в том, что судьба Украины все еще находится в руках всемогущего олигархического класса, активно противостоит верховенству права и более чем готов договориться с Кремлем. Пока национальное обсуждения не сосредоточено именно на способах решения этой проблемы, будущее Украины будет оставаться заложником интересов олигархов", - подытожил Сергей Верланов.

Как ранее сообщалось, западные политэксперты расценивают давление СБУ на Верлановакак преследование реформаторов.