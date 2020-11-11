РФ должна направить возражения в ЕСПЧ по делу о выселении Крымской епархии ПЦУ из храма в Симферополе, - адвокат Заец

Европейский суд по правам человека коммуницировал властям России дело о выселении Крымской епархии Православной церкви Украины из храма в Симферополе. Москва должна до 5 января 2021 года направить в суд свои возражения.

Об этом в Facebook сообщил украинский адвокат Сергей Заец, передает Цензор.НЕТ.

"На подготовку этого дела ушло больше 3,5 лет упорной работы, а сама эта жалоба была подана лишь год назад. Это пятая по счету жалоба из шести, которые были поданы, начиная с 2017 года, и касаются нарушения прав Православной церкви Украины в Крыму. Эта жалоба поднимает наиболее острые вопросы, которые угрожают полным уничтожением общины. Власти России должны направить свои возражения в суд до 5 января 2021 года. После этого возможность прокомментировать дело будет предоставлена Управлению епархии как заявителю", - написал адвокат.

По его словам, ЕСПЧ предложил правительству Украины также вступить в это дело.

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Власти России пока не комментировали решение ЕСПЧ, отмечает Крым.Реалии.

В сентябре этого года стало известно, что Европейский суд по правам человека решил не применять срочные меры для защиты храмов Украинской православной церкви в Крыму. В решении суда говорится, что запрос "выходит за рамки применения правила о временных мерах, поскольку не влечет за собой риск серьезного и непоправимого вреда".

Напомним, по словам архиепископа Климента, подконтрольные Кремлю власти Крыма настаивают на прекращении любых договоров с Крымской епархией Православной церкви Украины.

Российский Арбитражный суд Крыма по иску Минимущества Крыма принял решение о расторжении договора аренды помещений кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе. Оно обжаловано.

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24 июля 2019 года имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе было "разграблено и разломано" после решения суда о передаче в пользование оккупационного Минимущества Крыма.

4 августа 2020 года Верховный суд РФ отказался пересмотреть решение о выселении общины Православной церкви Украины (ПЦУ) из кафедрального собора в оккупированном Симферополе.