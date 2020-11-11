Приветствуем прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в районе нагорно-карабахского конфликта, - заявление МИД Украины
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Украина надеется на полное урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе международного права.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление МИД Украины.
"Считаем, что следующим шагом должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона, а также продолжение международных усилий для достижения полного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе международного права", - говорится в сообщении.
Украина неизменно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджанской Республики в международно признанных границах.
"Этот принцип является основополагающим для Украины, которая сих пор страдает от российской агрессии, и часть территории которой остается под временной оккупацией России", - подытожили в МИД.