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Приветствуем прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в районе нагорно-карабахского конфликта, - заявление МИД Украины

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Приветствуем прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в районе нагорно-карабахского конфликта, - заявление МИД Украины
Украина надеется на полное урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе международного права.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление МИД Украины.

"Считаем, что следующим шагом должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона, а также продолжение международных усилий для достижения полного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе международного права", - говорится в сообщении.

Украина неизменно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджанской Республики в международно признанных границах.

"Этот принцип является основополагающим для Украины, которая сих пор страдает от российской агрессии, и часть территории которой остается под временной оккупацией России", - подытожили в МИД.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Приветствуем прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в районе нагорно-карабахского конфликта, - заявление МИД Украины - Цензор.НЕТ 5905
  • Алексей Достоевский
    Кацап,война прекратилась потому,что Армению раздолбили под ноль.А ты покушай собственных фекалий и доложи старшему смены,что обосрался
  • Алексей Достоевский
    Мир-дрючба-жвачка
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