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Коронавирус стал гораздо более агрессивным: количество тяжелых больных увеличивается, - Степанов

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Коронавирус стал гораздо более агрессивным: количество тяжелых больных увеличивается, - Степанов
На агрессивность коронавируса указывает рост тяжелых случаев заболевания COVID-19, говорит глава Минздрва. Он призывает не заниматься самолечением.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает у человека заболевание COVID-19, становится агрессивнее. Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Сейчас гораздо более агрессивным стал этот вирус. То есть количество тяжелых больных увеличивается. Это то, что происходит не только в Днепре или области (Степанов недавно был там с рабочей поездкой. - Ред.), а по всей стране", – сказал чиновник.

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Степанов также пожаловался, что люди в течение пяти-семи дней не обращаются к врачу, самостоятельно принимают антибиотики или другие лекарства.

Он призвал не вредить себе – не заниматься самолечением и обращаться за помощью медикам, которые знают, что надо давать конкретному пациенту.

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"Во-первых, вы идете в аптеку и тратите деньги. Во-вторых, вы употребляете антибиотики на начальной стадии и наносите себе вред. Потому, что если будет состояние, когда вам действительно понадобятся антибиотики, они просто не будут иметь необходимого действия", – объяснил риски самолечения Степанов.

Топ комментарии

  • roshenko q
    откуда вас таких зачетных дибилов берут? Растет заболеваемость - растет количество госпитализированных - естественно увеличивается количество больных с тяжелым течением.
    Причем тут мля агрессивность коронавируса? И это говорит министр!
  • Алексей Варнавин
    Это не коронавирус стал агрессивным.А ваша бездеятельность, стала ещё больше явной. Я понимал бы, есть бы раскопали бы что-то, и от туда вырвался бы вирус, и страна оказалась в таком положении.Но вам же ВОЗ орал,Китай показывал кадры эпидемии,Италия показывала,что происходит в их стране.И вы НЕ ЧЕРТА не делали.Нет,вру. Маски продавали и закрывали больницы и поликлиники по стране.И теперь вы трындите,что вирус стал агрессивным? Не ну хватить нам ССАТЬ в глаза.Порошенко ССАЛ пять лет,теперь ещё и Зеленский и его окружение будет ссать и тоже пять лет? Да ну на х,такие пляски с бубном. НАХ ВЫ НУЖНЫ ТАКИЕ ХОРОШИЕ?
  • belge
    Задрали, суки, своими ковидными побрехеньками.

    - соответственно, помимо «белой», правдивой информации, необходимо использовать «серую», то есть полуправду, и «черную» - откровенную ложь: «мы добиваемся не правды, а эффекта»;
    - причем «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят» и тем быстрее она распространяется;
    Коронавирус стал гораздо более агрессивным: количество тяжелых больных увеличивается, - Степанов - Цензор.НЕТ 7099«Пропаганда должна воздействовать больше на чувства, чем на разум»
    - а чтобы у толпы не возникало сомнений, «послания» должны быть примитивными, без подробностей, на уровне односложного лозунга: «худший враг пропаганды - интеллектуализм» (с)
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