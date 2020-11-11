Госпитализация и операция не могут быть перенесены, если это угрожает жизни и здоровью пациента, - Степанов

Запрет на проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации не распространяется на определенные виды оказания медицинской помощи.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Определенные плановые госпитализации и операции действительно приостановлены. Однако любая операция, госпитализация, отсрочка которой может нести угрозу здоровью или жизни, не могут быть перенесены. Такие пациенты будут вовремя госпитализированы и прооперированы", - подчеркнул Степанов.

Глава Минздрава разъяснил, что учреждениям здравоохранения запрещается проведение плановых мероприятий по госпитализации, кроме:



- оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;

- оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;

- оказания медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;

- оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;

- оказания плановой медицинской помощи учреждениями здравоохранения национального уровня, предоставляющих высокоспециализированную помощь, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочка) существует значительный риск для жизни или здоровья людей.

"Мы говорим исключительно о приостановлении тех госпитализаций и плановых операций, отсрочка которых не будет никоим образом угрожать вашей жизни или здоровью. Любые другие операции и неотложные состояния не могут быть перенесены, и медицинская помощь будет оказываться вовремя, как и предоставлялась за все время пандемии в нашей стране", - подчеркнул Степанов.

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