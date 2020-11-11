Кассир похитила у клиентов компании более четверти миллиона грн для погашения своих кредитов, - полиция Сумщины

В Сумской области задержали женщину-кассира, которая из кассы похитила 273 тыс. 817 грн наличными для погашения своего кредита.

Как информрует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Как установило следствие, женщина работала кассиром в компании по оказанию услуг экспресс-доставки. Имея доступ к наличности клиентов, полученной для дальнейшего ее перевода, зачисления на счета получателей и т.п., женщина присвоила 273 тыс. 817 грн. С полученными таким путем средствами подозреваемая совершала финансовые операции, в частности - использовала для погашения своих кредитных займов.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 209, (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

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Досудебное следствие проведено Тростянецким отделением полиции Ахтырского ОП ГУ ЧП в Сумской области под процессуальным руководством Ахтырской местной прокуратуры.