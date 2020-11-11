Больных COVID-19 из "красной" зоны на Прикарпатье будут отправлять в больницы "оранжевой", - представитель ОГА Кобельская
Об этом Суспільному сообщила заместитель директора областного департамента здравоохранения Ирина Кобельская, передает Цензор.НЕТ.
"Наибольшая нагрузка ложится на те заведения, которые находятся в красных зонах. Там наихудшая ситуация с загруженностью коек. Поэтому будут менять маршруты пациентов - госпитализировать в те заведения, где меньше больных", - говорит Ирина Кобельская.
29 ноября в Ивано-Франковской области дополнительно развернули 556 коек для лечения больных COVID-19.
"Еще два заведения мощностью 220 коек дополнительно будем подавать на контракты с Национальной службой здоровья Украины. Есть в резерве еще три больницы, которые планируем привлекать для оказания помощи", - добавила Кобельская.
Издание отмечает, что на прошлой неделе до 10% медработников, которые лечат больных коронавирусной инфекцией, находились на больничном.
На данный момент четыре города и пять районов Прикарпатья - в "красной" зоне.