РФ решила закрыть торговые представительства в Украине и Литве. ДОКУМЕНТ

Правительство России приняло решение ликвидировать российские торговые представительства в Украине и в Литве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказано в соответствующем постановлении кабмина РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительство Российской Федерации постановляет: ликвидировать торговое представительство Российской Федерации в Литовской Республике; торговое представительство на Украине (сохранена орфорграфия документа. - Ред.)", - говорится в документе.

Ранее Путин поддержал предложение Мишустина разрешить поставки в страну продукции ряда украинских предприятий, в отношении которых были введены ответные ограничительные меры.

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