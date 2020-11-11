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РФ решила закрыть торговые представительства в Украине и Литве. ДОКУМЕНТ

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РФ решила закрыть торговые представительства в Украине и Литве. ДОКУМЕНТ
Правительство России приняло решение ликвидировать российские торговые представительства в Украине и в Литве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказано в соответствующем постановлении кабмина РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительство Российской Федерации постановляет: ликвидировать торговое представительство Российской Федерации в Литовской Республике; торговое представительство на Украине (сохранена орфорграфия документа. - Ред.)", - говорится в документе.

Ранее Путин поддержал предложение Мишустина разрешить поставки в страну продукции ряда украинских предприятий, в отношении которых были введены ответные ограничительные меры.

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РФ решила закрыть торговые представительства в Украине и Литве 01

Топ комментарии

  • Андрей Андрийко
    Может и ОПЗЖ ликвидируют?
  • Александр Харченко 5e7fb82a
    Это мы должны были ещё в 2014 году вышвырнуть всю кацапню из Украины.... А не ждать, когда лапотникам захочется свалить....
  • 5 копійок
    "на Украине и в Литве"
    Вата ватна. РФ решила закрыть торговые представительства в Украине и Литве - Цензор.НЕТ 6610 Тоді вже пишіть і на Литве.
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