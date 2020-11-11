Россиянин, отбывший наказание в украинской тюрьме, пытался незаконно пересечь границу, - пограничники

Сотрудники Госпогранслужбы Украины на расстоянии 50 метров до государственной границы обнаружили и задержал гражданина РФ, который пытался нелегально, минуя пункты пропуска, попасть в Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ГПСУ.

Пограничники установили, что иностранец был осужден за разбой и отбывал наказание в виде трехлетнего лишения свободы в Вознесенской исправительной колонии в Николаевской области.

"На днях его освободили из колонии, и он решил перейти российско-украинскую границу незамеченным, поэтому и отправился в путешествие лесами Черниговской области. Он считал, что легко обойдет все заграждения. Задержанный рассказал, что знал местность с детства, потому что является выходцем из приграничья", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что нарушитель не учел значительного улучшения инженерно-технического обустройства российско-украинской границы в последнее время Госпогранслужба Украины и, прибыв к запланированному месту пересечения границы, наткнулся на множество инженерных препятствий, что позволило правоохранителям вовремя среагировать на появление неизвестного вблизи границы и задержать его.

На правонарушителя составлены административно-процессуальные документы по ч.1 ст.204-1 КУоАП, после чего он был выдворен в РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские пограничники задержали россиянку, которую разыскивал Интерпол