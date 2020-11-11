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Евросоюз должен платить Украине компенсацию за выкуп "евроблях", - Качка

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Евросоюз должен платить Украине компенсацию за выкуп "евроблях", - Качка
Заместитель министра экономики Тарас Качка считает, что Украина имеет право требовать компенсацию от Евросоюза за выкуп у него "евроблях".

Как сообщает Цензор.НЕТ, его слова цитирует Finance.ua.

"Нам нужно не забывать о том большом подарке, который мы сделали Европейскому Союзу, выкупив все "евробляхи", которые портят воздух в городах. Думаю, нам нужно поднимать вопрос о том, что ЕС, особенно Польша и Литва, должны нам еще заплатить за то, что мы фактически своим здоровьем и плохим воздухом помогаем ЕС добиваться вызовов по изменениям климата и "Зеленого соглашения", - заявил Качка.

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Отметим, что в настоящее время "евробляхеры" хотят добиться принятия законопроекта №3704 о доступной растаможке. Недано они протестовали у правительственного квартала в Киеве с требованием внести этот законопроект в Верховную Раду, однако пока это не принесло никакого результата.

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Топ комментарии

  • Утилизация ватников
    Господи, какой идиот... И это представитель зеленожопой власти. Вас кто-то заставляет их покупать?
  • Харьков Сумской
    Евросоюз, как юридическое лицо, Украине, как юридическому лицу, ни одной евробляхи не продал (подарил, отдал).
    Поэтому, досвидос...
  • alex orly
    Дебілізм самого найвищого гатунку!!!!!!!!Це тільки у команди зебілів можуть виникати такі ідеї!!!!
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