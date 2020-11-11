Евросоюз должен платить Украине компенсацию за выкуп "евроблях", - Качка

Заместитель министра экономики Тарас Качка считает, что Украина имеет право требовать компенсацию от Евросоюза за выкуп у него "евроблях".

Как сообщает Цензор.НЕТ, его слова цитирует Finance.ua.

"Нам нужно не забывать о том большом подарке, который мы сделали Европейскому Союзу, выкупив все "евробляхи", которые портят воздух в городах. Думаю, нам нужно поднимать вопрос о том, что ЕС, особенно Польша и Литва, должны нам еще заплатить за то, что мы фактически своим здоровьем и плохим воздухом помогаем ЕС добиваться вызовов по изменениям климата и "Зеленого соглашения", - заявил Качка.

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Отметим, что в настоящее время "евробляхеры" хотят добиться принятия законопроекта №3704 о доступной растаможке. Недано они протестовали у правительственного квартала в Киеве с требованием внести этот законопроект в Верховную Раду, однако пока это не принесло никакого результата.