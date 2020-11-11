Новости • Коронавирус и карантин

Экономика Украины не выдержит полного локдауна, поэтому разработан карантин выходного дня, - Шмыгаль

2 54514
Экономика Украины не выдержит полного локдауна, поэтому разработан карантин выходного дня, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объясняет, что карантин выходного дня планируют ввести из-за того, что украинская экономика не выдержит полного локдауна.

Об этом Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

Шмыгаль заметил, что в последний месяц в Украине фиксируется экспоненциальный рост количества заболевших COVID-19.

"Десятки стран Европы с мощными медицинскими системами вводят новые локдауны. Великобритания, Франция, Италия, Польша, Германия, Чехия - все они идут на усиление карантинных мероприятий, чтобы разорвать цепь заболеваемости. Экономика Украины не выдержит полного локдауна. Именно поэтому Правительство и Минздрав, вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать оптимальный вариант дополнительных карантинных ограничений. Министерство здравоохранения разработало изменения в постановление №641, которые предусматривают введение в Украине "карантина выходного дня", - сказал премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин будет поддерживать предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня, - Шмыгаль

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    никакая экономика не выдержит популистов и непрофессионалов...
  • Евгений 89b7971a
    В итоге будет как в анекдоте - и зайцев не спас и перед ребятами неудобно... И от вируса не защитяться и экономику убьют.
  • Mykola Vovk
    Весенний карантин, когда работал только бизнес олигархов, а малый и средний бизнес сидел по домам, показал, что налоги в нашей стране платит как раз только малый и средний бизнес. Поэтому он и хочет, чтобы рабы пахали
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости