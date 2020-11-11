265 студентов прибыли из России в Украину на учебу, - МОН

Более двух сотен студентов из Российской Федерации приехали учиться в украинские вузы.

Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе МОН в ответ на запрос, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в Украину по состоянию на 26 октября 2020 года прибыло 265 студентов из России с целью получения высшего образования.

Издание отмечает, что в Украину с той же целью в этом году прибыло более 7,8 тыс. иностранцев, что более чем на 20 тыс. меньше, чем за последние два года.

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Министерство образования и науки прорабатывает вопрос создания электронной платформы для студентов-иностранцев.