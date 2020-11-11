Правительство выделило 86 млн грн для улучшения материально-технического состояния медучреждений, - Шмыгаль

Кабинет Министров выделил 86 млн грн для улучшения материально-технического состояния учреждений здравоохранения.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ

"В частности, предусматриваются дополнительные средства на "ОХМАТДИТ" для приобретения рентгеновской трубки к аппарату компьютерного томографа, приобретение источников ионизирующего излучения для аппаратов лучевой терапии для Национального института Рака. Также на 12 млн грн будет расширен финансирования с программой "лечение украинцев за рубежом", - сообщил Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин предлагает разрешить полицейским применять шокеры при задержании правонарушителей