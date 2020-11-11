Компания Google заблокировала "расследование" о катастрофе MH17 на YouTube пропагандистского "Украина.ру", Роскомнадзор требует вернуть доступ
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном в среду, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Роскомнадзор обратился с требованием к компании Google LLC вернуть доступ к материалам сетевого издания "Украина.ру", - отмечается в релизе.
Американская компания, как подчеркнули в ведомстве, вновь ограничила доступ к российскому СМИ, на этот раз "заблокировав на видеохостинге YouTube фильм-расследование о крушении малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году".
В письме Роскомнадзора указано, что подобные ограничения "расцениваются как акт цензуры, нарушающий ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней".
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.