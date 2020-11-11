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Правительство ввело политику "единого обращения" в вопросе назначения пенсий, - Шмыгаль

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Правительство ввело политику "единого обращения" в вопросе назначения пенсий, - Шмыгаль
Кабинет Министров поддержал решение о введении политики "единого обращения" в вопросе назначения пенсий.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, пенсионеры будут меньше сталкиваться с бюрократией и обременительными процедурами.

"Отныне не нужно будет идти в Пенсионный фонд, затем в банк для открытия счета, потом ждать, потом снова в банк. Ведь будет работать политика одного обращения, когда человек просто обращается в Пенсионный фонд, а дальше по обращению самого Фонда или органов социальной защиты будет открыт соответствующий счет в банке. Это еще один шаг для упрощения работы социальной сферы", - сообщил Шмыгаль.

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Топ комментарии

  • Андрій Васильович
    пенсионный фонд все в состоянии, но не будет ничего делать ради экономии бюджета. более того, я сейчас помогаю военным пенсионерам в пересчете пенсии, так пенсионный фонд еще и всеми силами будет противиться этому. так что приходиться все делать через суд - теряя до года времени.
  • Eugen Mk
    А пенсионный фонд самостоятельно не в состоянии осознать, что гражданину уже пенсию пора платить?
  • Паравоз
    Банк-пенсионный фонд не самый страшный путь.
    Попробуйте собрать справки-подтверждения о стаже и оплаты в пенсионный фонд с давно закрывшихся предприятий.
    Сестра столкнулась с таким. Завод закрыли, но не ликвидировали. Ликвидатор с печатями в бегах. Новые хозяева проданных помещений сдали архивы на макулатуру.
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