Правительство ввело политику "единого обращения" в вопросе назначения пенсий, - Шмыгаль

Кабинет Министров поддержал решение о введении политики "единого обращения" в вопросе назначения пенсий.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, пенсионеры будут меньше сталкиваться с бюрократией и обременительными процедурами.

"Отныне не нужно будет идти в Пенсионный фонд, затем в банк для открытия счета, потом ждать, потом снова в банк. Ведь будет работать политика одного обращения, когда человек просто обращается в Пенсионный фонд, а дальше по обращению самого Фонда или органов социальной защиты будет открыт соответствующий счет в банке. Это еще один шаг для упрощения работы социальной сферы", - сообщил Шмыгаль.

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