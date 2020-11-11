Правительство ввело политику "единого обращения" в вопросе назначения пенсий, - Шмыгаль
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Кабинет Министров поддержал решение о введении политики "единого обращения" в вопросе назначения пенсий.
Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, пенсионеры будут меньше сталкиваться с бюрократией и обременительными процедурами.
"Отныне не нужно будет идти в Пенсионный фонд, затем в банк для открытия счета, потом ждать, потом снова в банк. Ведь будет работать политика одного обращения, когда человек просто обращается в Пенсионный фонд, а дальше по обращению самого Фонда или органов социальной защиты будет открыт соответствующий счет в банке. Это еще один шаг для упрощения работы социальной сферы", - сообщил Шмыгаль.