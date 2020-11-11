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Предлагаем отказаться от адаптивного карантина и ввести общегосударственный карантин с ограничениями "оранжевой зоны", - Степанов

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Предлагаем отказаться от адаптивного карантина и ввести общегосударственный карантин с ограничениями "оранжевой зоны", - Степанов
Министерство здравоохранения предлагает вернуть общий карантин на всей территории Украины вместо адаптивного.

Об этом в ходе заседания Кабмина заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы предлагаем отказаться от адаптивного карантина и перейти на общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях оранжевой зоны для всех территорий", - сказал глава Минздрава.

Таким образом, предлагается запретить проведение массовых мероприятий для более чем 20 человек. Кинотеатры и театры смогут работать лишь с заполненностью в 50%.

Запрещена перевозка общественным транспортом больше лиц, чем есть посадочных мест.

Также будет запрет на проведение дискотек и работы ночных клубов. А также другие запреты, характерные для "оранжевой зоны" карантина.

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Топ комментарии

  • wake up-UA
    Предлагаем отказаться от адаптивного карантина и ввести общегосударственный карантин с ограничениями "оранжевой зоны", - Степанов - Цензор.НЕТ 3383
  • Макс Томин
    все верно
  • aquarius580 .
    Приказ от Хозяев: убить экономику.
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