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Кабмин разрешил движение велосипедов по полосе маршрутных транспортных средств

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Кабмин разрешил движение велосипедов по полосе маршрутных транспортных средств
Кабинет Министров Украины разрешил движение велосипедов по полосе движения маршрутных транспортных средств.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, установлено, что полоса для движения маршрутных транспортных средств теперь предназначена и для движения велосипедов.

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Отдельного знака для этого не будет, но это будет подразумеваться знаком "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств".

Отмечается, что такое решение принято для развития велосипедной инфраструктуры и уменьшения травматизма среди велосипедистов.

Топ комментарии

  • Ptyburdukov
    Норм... Даешь право заплывать за буйки и переходить дорогу на красный!
  • Igor Lemke dd5e2437
    ?? А до цього дня як було ? Вони тротуарами іздили ?
  • Паравоз
    Маршрутчики - самые аккуратные и законопослушные водители! Да и наглые джипы ездят по этим полосам не быстрее 40 км.час. Кабмін дозволив рух велосипедів смугою маршрутних транспортних засобів - Цензор.НЕТ 6626
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