Кабмин разрешил движение велосипедов по полосе маршрутных транспортных средств
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Кабинет Министров Украины разрешил движение велосипедов по полосе движения маршрутных транспортных средств.
Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В частности, установлено, что полоса для движения маршрутных транспортных средств теперь предназначена и для движения велосипедов.
Отдельного знака для этого не будет, но это будет подразумеваться знаком "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств".
Отмечается, что такое решение принято для развития велосипедной инфраструктуры и уменьшения травматизма среди велосипедистов.