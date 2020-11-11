Новости • Коронавирус и карантин

Карантин выходного дня будет действовать с этих выходных и до 30 ноября, - Шмыгаль

22 75670
Карантин выходного дня будет действовать с этих выходных и до 30 ноября, - Шмыгаль
Правительство планирует ввести карантин выходного сроком на три недели. Начнет действовать карантин уже с этих выходных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"После принятия постановления оно начнет действовать. С этих выходных и предварительно будет действовать до 30 ноября", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предлагаем отказаться от адаптивного карантина и ввести общегосударственный карантин с ограничениями "оранжевой зоны", - Степанов

"Нам нужно три таких выходных подряд. Мы говорим о конце ноября - начале декабря", - сказал на заседании Кабмина министр здравоохранения Степанов.

Карантин выходного дня будет действовать с 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника, пишет РБК-Украина.

В этот период будет запрещено:

  • проведение массовых, культурных, религиозных, концертных мероприятий с участием более 20 человек;
  • прием посетителей заведениями общественного питания, но с возможностью торговли на вынос;
  • прием посетителей в торговых центрах, заведениях торгового и бытового обслуживания населения, кроме магазинов, 60% площади которых предназначено для торговли.

Также правительство предлагает ограничить деятельность спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов и установить приоритетное время с 10:00 до 11:00 для обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов в центрах предоставления админуслуг, ведь они находятся в зоне риска.

В то же время свою деятельность продолжат учреждения, которые предоставляют финансовые услуги, услуги инкассации, услуги почтовой связи, а также медицинские услуги.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Володимир Мик
    По мнению даунов из Кабмина, в рабочие дни короновирус не активен а вот в выходные дни он лютует Карантин выходного дня будет действовать с этих выходных и до 30 ноября, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1457
  • Nikolai Chizhevsky
    Спасибо что ковид предупредили,теперь он будет знать что в выходные обламается,будет нагонять в буднии 5 дней
  • nvtv
    А "велюр" будет работать?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости