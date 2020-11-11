Карантин выходного дня будет действовать с этих выходных и до 30 ноября, - Шмыгаль
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"После принятия постановления оно начнет действовать. С этих выходных и предварительно будет действовать до 30 ноября", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.
"Нам нужно три таких выходных подряд. Мы говорим о конце ноября - начале декабря", - сказал на заседании Кабмина министр здравоохранения Степанов.
Карантин выходного дня будет действовать с 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника, пишет РБК-Украина.
В этот период будет запрещено:
- проведение массовых, культурных, религиозных, концертных мероприятий с участием более 20 человек;
- прием посетителей заведениями общественного питания, но с возможностью торговли на вынос;
- прием посетителей в торговых центрах, заведениях торгового и бытового обслуживания населения, кроме магазинов, 60% площади которых предназначено для торговли.
Также правительство предлагает ограничить деятельность спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов и установить приоритетное время с 10:00 до 11:00 для обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов в центрах предоставления админуслуг, ведь они находятся в зоне риска.
В то же время свою деятельность продолжат учреждения, которые предоставляют финансовые услуги, услуги инкассации, услуги почтовой связи, а также медицинские услуги.