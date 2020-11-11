Выявлены миллионные убытки, нанесенные бюджету Черкасс при закупке медоборудования, - СБУ

Служба безопасности Украины подозревает директора одного из медицинских учреждений Черкасс в причинении миллионные убытков бюджету города.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По версии предварительного следствия, руководство медучреждения заключило соглашение со столичной компанией почти 15 млн гривен для закупки дорогостоящего диагностического оборудования. В ходе проверки правоохранители установили, что во время процедуры госзакупок коммерсанты искусственно завысили стоимость медицинского оборудования. Таким образом бизнесменам удалось завладеть средствами городского бюджета в размере более 3 млн гривен.

За совершенную служебную халатность, которая привела к большим государственным убыткам, руководителю медицинского учреждения сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

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