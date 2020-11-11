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Если ничего не делать, 10-15 декабря мест не будет даже в коридорах больниц, - Шмыгаль

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Если ничего не делать, 10-15 декабря мест не будет даже в коридорах больниц, - Шмыгаль
Главной задачей сегодня является уменьшение потока людей.

Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас задача не остановить присутствие людей в развлекательных заведениях, заведениях питания. Задание - уменьшить потоки людей в метро, маршрутных такси, на транспорте, уменьшить контакты. Для того, чтобы остановить рост заболевания в стране. Потому что, если ничего не делать, уже 10-15 декабря медицинская система не сможет принять ни одного человека. При сегодняшней ситуации, если ничего не делать, мест не будет даже в коридорах", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что на выходных днях нужно уменьшить потоки людей, это первоочередная задача.

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Закономерно. У вас же асфальт на первом месте, а не обеспечение больниц.
    Скорее всего, и асфальта нормального не будет.
  • Старый зольдат
    Так вы же, падлы, ни чего и не делали. Только КРАЛИ, КРАЛИ, КРАЛИ, КРАЛИ!
  • Ptyburdukov
    «Ипполит Матвеевич хотел сказать какую‑нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. « (с)
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