Если ничего не делать, 10-15 декабря мест не будет даже в коридорах больниц, - Шмыгаль

Главной задачей сегодня является уменьшение потока людей.

Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас задача не остановить присутствие людей в развлекательных заведениях, заведениях питания. Задание - уменьшить потоки людей в метро, маршрутных такси, на транспорте, уменьшить контакты. Для того, чтобы остановить рост заболевания в стране. Потому что, если ничего не делать, уже 10-15 декабря медицинская система не сможет принять ни одного человека. При сегодняшней ситуации, если ничего не делать, мест не будет даже в коридорах", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что на выходных днях нужно уменьшить потоки людей, это первоочередная задача.

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