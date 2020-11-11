Кабмин вернул общенациональный карантин: зон больше не будет

Кабинет Министров принял решение об усилении карантинных ограничений в Украине из-за коронавируса. Принято постановление Минздрава.

Соответствующее решение правительство приняло сегодня на заседании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Запрещают массовые мероприятия с участием более 20 человек, заполненность более 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте. Запрет дискотек, заведений питания с организацией досуга, работу после 22:00 до 7:00 ресторанов и кафе; плановых госпитализаций.

Под запретом и перевозки пассажиров общественным транспортом на городских, пригородных, внутриобластных, межобластных маршрутах в количестве больше, чем количество мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства.

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Запрещена работа после 22 до 7:00 кафе и ресторанов, кроме адресной доставки и заказ на вынос.

Размещение посетителей в заведениях общественного питания возможно только на расстоянии менее 2 метров между местами для сидения за соседними столиками и более 4 человек за столом без учета детей в возрасте до 18 лет.

Кроме того, посетители должны заходить в заведение и передвигаться по нему с одетыми средствами индивидуальной защиты, которые прикрывают рот и нос.

Также вводится время для пенсионеров. Оно будет действовать с 10:00 до 12:00 на объектах торговли, в органах власти и т.д.

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В Украине также ввели карантин выходного дня. Вводится жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, то есть каждый уик-энд.