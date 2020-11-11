Кабмин согласовал назначение глав ОГА Николаевской, Одесской и Сумской областей

Кабинет министров Украины согласовал назначение глав Николаевской, Одесской и Сумской областных государственных администраций.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ.

Главой Николаевской ОГА будет назначен Виталий Ким, главой Одесской ОГА - Сергей Гриневецкий, главой Сумской ОГА - Василий Хома.

Бизнесмен Ким ранее был главой избирательного штаба партии "Слуга народа" в Николаевской области.

Гриневецкий является бывшим депутатом Верховной Рады нескольких созывов, а также был главой Одесской ОГА в 1998-2005 годах.

Хома ранее был заместителем главы Харьковской ОГА.

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Ранее о назначении человека Кауфмана Гриневецкого писал "слуга народа" Александр Дубинский.