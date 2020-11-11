Оккупанты рекомендуют крымчанам "забыть" о днепровской воде, "пока в Украине не будет адекватной власти, а там это не предвидится"

Спикер подконтрольного России "парламента" Крыма Владимир Константинов сказал, что жителям полуострова следует "забыть" о поставках днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Он считает, что технически сейчас невозможно, а также высказал опасения относительно качества этой воды и политики ценообразования на нее, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Открытие Северо-Крымского канала нереально в принципе. Объясню причину. Во-первых, ситуация с Украиной настолько сложна и тяжела, что сегодня - это не представляется возможным. Этот вопрос обсуждать даже не с кем! Если предположить гипотетически, что эта задача будет решена, то они будут менять цену на воду по три раза в день. Второй немаловажный вопрос - качество этой воды. Просто открыть шлюзы и пустить ее в Крым уже не представляется возможным. Нужны колоссальные средства на восстановление канала. Нельзя же просто воду лить. Она же вся будет уходить в землю. Так в современном мире уже никто не работает. А кто вам сказал, что они не отравят эту воду, и скажут, что мы сами это сделали. Пока в Украине не будет адекватной власти, а там это не предвидится - этот вопрос надо забыть", - считает он.

По мнению Константинова, Крыму нужно идти путем, который, как он выразился, "определен президентом России".

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Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

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