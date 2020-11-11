Для проведения массового тестирования на COVID-19 в Украине необходимо 120 млрд грн, - Степанов
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Украина не проводит массовое тестирование на COVID-19 по примеру Словакии, поскольку это слишком дорого.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Что касается массового тестирования. На 40-миллионную страну провести массовое тестирование - это, вы себе просто представьте. Если говорить о Словакии, то они задействовали всех без исключения военных, полицейских, медицинских работников… Кроме того, экспресс-тесты в лучшем случае дают до 60% совпадений с позитивными ПЦР-тестированиями", - отметил Степанов.
Кроме того, по словам главы Минздрава, закупка 40 млн тестов стоит 120 млрд гривен.
В то же время премьер-министр Шмыгаль отметил, что Украина закупит около 6 млн экспресс-тестов.
"Для сравнения, Словакия использовала 1,3 млн тестов", - добавил он.