Для проведения массового тестирования на COVID-19 в Украине необходимо 120 млрд грн, - Степанов

Украина не проводит массовое тестирование на COVID-19 по примеру Словакии, поскольку это слишком дорого.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Что касается массового тестирования. На 40-миллионную страну провести массовое тестирование - это, вы себе просто представьте. Если говорить о Словакии, то они задействовали всех без исключения военных, полицейских, медицинских работников… Кроме того, экспресс-тесты в лучшем случае дают до 60% совпадений с позитивными ПЦР-тестированиями", - отметил Степанов.

Кроме того, по словам главы Минздрава, закупка 40 млн тестов стоит 120 млрд гривен.

В то же время премьер-министр Шмыгаль отметил, что Украина закупит около 6 млн экспресс-тестов.

"Для сравнения, Словакия использовала 1,3 млн тестов", - добавил он.

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