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Для проведения массового тестирования на COVID-19 в Украине необходимо 120 млрд грн, - Степанов

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Для проведения массового тестирования на COVID-19 в Украине необходимо 120 млрд грн, - Степанов
Украина не проводит массовое тестирование на COVID-19 по примеру Словакии, поскольку это слишком дорого.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Что касается массового тестирования. На 40-миллионную страну провести массовое тестирование - это, вы себе просто представьте. Если говорить о Словакии, то они задействовали всех без исключения военных, полицейских, медицинских работников… Кроме того, экспресс-тесты в лучшем случае дают до 60% совпадений с позитивными ПЦР-тестированиями", - отметил Степанов.

Кроме того, по словам главы Минздрава, закупка 40 млн тестов стоит 120 млрд гривен.

В то же время премьер-министр Шмыгаль отметил, что Украина закупит около 6 млн экспресс-тестов.

"Для сравнения, Словакия использовала 1,3 млн тестов", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Yaroslav Yurchenko
    По 3000 на лицо любого возраста? Это где такие ценники, в "Евролабе"?
  • mrSmith
    Даже в "Синево" стоимость ПЦР теста, если тупо прийти в лабораторию составляет 1000 гривен.
    (С предварительной регистрацией на сайте - 890 грн)
    Результат через пару часов.
    При таком бюджете, можно три раза всех граждан протестировать.
    Вы твари зебильные просто о..уели!
  • Kamate Kaora
    Да, выходит 3000грн/тест на каждого, даже на грудных младенцев. Зебилы, вы кого выбрали на вашу и не только на вашу голову?
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