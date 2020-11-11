С начала эпидсезона от гриппа в Украине вакцинировалось 50 тыс. человек

С начала эпидемического сезона против гриппа в Украине провакцинировались 50 143 человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"За 45 неделю по Украине (2-8 ноября - ред.) интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по Украине составляет 433,1 на 100 тысю населения, что на 10,3% меньше эпидемического порога. За неделю против гриппа привито 20 468 человек. Циркуляция вирусов гриппа не зарегистрирована ", - говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава.

По данным ЦОЗ, с 28 сентября по 8 ноября гриппом переболело 2,4% населения страны, госпитализированы 1,5% больных, из них 5 524 - дети до 17 лет. Летальных случаев нет.

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