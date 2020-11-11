На Закарпатье чиновники Госгеокадастра раздали более 200 га земли, воспользовавшись командировкой руководства, - председатель ОГА Петров
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Пост - официальное обращение в Закарпатскую областную прокуратуру. В эти минуты проходит заседание КМУ, инициированное председателем Госгеокадастра Романом Лещенко, на котором рассматривается передача объединенным территориальным общинам земель государственной собственности... Однако, воспользовавшись командировкой руководства управления Госгеокадастра в Киев, отдельные негодяи-чиновники из числа бывших начальников этого ведомства прибегли к отчаянным шагам. Применили масштабную схему отчуждения более 200 га закарпатских земель подставным лицам, преимущественно из-за пределов области", - написал Петров.
Он обратился к правоохранителям области с требованием мгновенно отреагировать на данные факты.
"Самая скандальная земельная афера года должна стать самой масштабным уголовным делом последних лет", - добавил он.
Как сообщил в Telegram блогер Виталий Глагола, "на Закарпатье недавно назначили нового начальника управления Госгеокадастра Ивана Завальнюка и его заместителя Ивана Голуба. На прошлой неделе их срочно вызвали в Киев в командировку, и и.о. на несколько дней поставили некоего Богдана Хранюка. Мужчина не растерялся - за два дня в должности, 5-6 ноября, новоиспеченный и.о. успел раздать более 200 га земли. Земли в том числе раздавались на пиджаков с других областей Украины, а заявления о выделении земли были мгновенно рассмотрены: вчера подал заявление - сегодня получил гектары", - сообщил блогер.
По его данным, чиновник успел раздать земли в шести районах Закарпатья.
"60 га в самом Виноградове (земли бывшего совхоза завода "Виноградовский"), 40 га в Береговском районе (села Бене, Четфалва, Гать, Мужиево), в Ужгородском (села Кибляры, Ирлява) в Раховском - пгт. Ясиня, а также в Тячевском и Мукачевском районах" - сообщил Глагола.
Также по его словам, в Закарпатском управлении Госгеокадастра сегодня планировалась раздача земель на полонине Руний.